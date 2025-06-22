شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول: كل برميل إنتاج إضافى هو نجاح لمصر.. ودعم كامل للشركات لزيادة معدلات البترول والغاز والان مع تفاصيل الخبر

فى إطار المتابعة المستمرة لتنفيذ المحور الأول من استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية، والذي يهدف إلى زيادة معدلات إنتاج البترول والغاز الطبيعي، عقد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية اجتماعًا بمقر شركة شمال البحرية للبترول "نوربيتكو" بالمعادي مع قيادات الشركة ، بحضور المهندس صلاح عبد الكريم الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، والمهندس معتز عاطف وكيل الوزارة والمكتب الفني، والمهندس الآن لين الرئيس التنفيذي لشركة جراي ستون، وعدد من أعضاء مجلس إدارة "نوربيتكو".

وخلال الاجتماع، أكد الوزير على أن تحقيق هدف زيادة الإنتاج بأقل تكلفة هو مسؤولية جماعية تتطلب تضافر الجهود من جميع شركات الإنتاج، مشددًا على أن كل برميل زيت أو متر مكعب غاز يتم إنتاجه إضافيًا يمثل نجاحًا مهمًا للقطاع ويعود بالنفع المباشر على الاقتصاد المصري.

وأشار بدوى إلى أهمية تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف لتحديد خزانات جديدة تدعم القدرة الإنتاجية للدولة وتوفير احتياجات المواطنين من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي وتقلل الاعتماد على الاستيراد، مؤكدًا في الوقت ذاته على الالتزام الصارم بمعايير السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة في كافة العمليات.

واستعرض الدكتور الجيولوجي خالد الششتاوي، رئيس شركة نوربيتكو، أبرز النتائج التي حققتها الشركة خلال الفترة الماضية، حيث أشار إلى مواصلة الشركة فى تنفيذ خططها لزيادة الإنتاج بموازنة تخطت ال 100 مليون دولار حيث تجاوز معدل الإنتاج 16000 برميل زيت كما قامت الشركة بزيادة عدد صهاريج تخزين الخام بحقول الشركة حتى وصلت الطاقة الاستيعابية إلى 75 ألف برميل، ونجحت نوربيتكو في إنشاء وتشغيل مشروعين مهمين وهما خط الشحن الجديد من منطقة استقبال الزيت إلى خط أنابيب التصدير بشركة قارون والذي ساهم في الحد من مخاطر النقل بالشاحنات إلى السويس و تقليل الفقد في الزيت ، و توفير مليون دولار شهرياً من تكلفة التشغيل. والمشروع الثاني مد خط للغاز بطول 27 كم بين حقول نوربيتكو وحقول شركة خالدة للبترول بتكلفة إجماليه 3٫8 مليون دولار لإستخدام الغاز بديلاً عن الديزل لتوفير ما يعادل 12 مليون دولار سنوياً.

وحرص الوزير على فتح باب الحوار مع قيادات الشركة وعدد من شباب المهندسين للتعرف على رؤيتهم وخططهم، واستمع لتحديات العمل ، مؤكدًا أن الوزارة وهيئة البترول ملتزمتان بتوفير الدعم اللازم لتحويل تلك التحديات إلى فرص، من خلال تعزيز العمل الجماعي مع الشركاء الأجانب، وتوزيع المهام، وتبادل الخبرات.

واختتم بدوى الاجتماع بتوجيه الشكر والتحية لجميع العاملين بشركة نوربيتكو، ونقل تحياته وتقديره للعاملين في مواقع الإنتاج بمناطق الامتياز في الصحراء الغربية، مثمنًا جهودهم المبذولة، وحثهم على مواصلة العمل لرفع معدلات الإنتاج خلال المرحلة المقبلة.



