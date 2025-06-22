شكرا لقرائتكم خبر عن صعود مؤشرات قطاعات البورصة بجلسة الأحد على رأسها "التجارة" بنسبة 5.2% والان مع تفاصيل الخبر

ارتفعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، على رأسها التجارة والموزعون بنسبة 5.2%، أعقبه قطاعا المنسوجات والسلع المعمرة، والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 4.6%، 4.1%، على الترتيب، يليهما قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 3%، وصعدت قطاعات الأغذية والمشروبات والتبغ، والعقارات، وخدمات النقل والشحن بنسبة 2.7%، 2.3%، 2%، على الترتيب.

وقفز قطاعا المقاولات والإنشاءات الهندسية، والرعاية الصحية والأدوية بنسبة 1.7%، 1.5%، على الترتيب، وزاد قطاعا البنوك، والموارد الأساسية بنسبة 1.4%، ونما قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 1.2%، ثم قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 1.1%، وأخيرًا قطاعا مواد البناء، والسياحة والترفيه بنسبة 0.9%، 0.7%، على الترتيب.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وربح رأس المال السوقي 43 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.192 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 990.5 مليون ورقة مالية بقيمة 3.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 94.9 ألف عملية لعدد 212 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 92.92% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 1.43%، والعرب على 5.65%، واستحوذت المؤسسات على 23.43% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 76.56%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 533.3 مليون جنيه، 16.1 مليون جنيه، 55 مليون جنيه، على الترتيب، فيما مالت تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 8.6 مليون جنيه، 421.8 ألف جنيه، 595.3 مليون جنيه، على الترتيب.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.67% ليغلق عند مستوى 31055 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.86% ليغلق عند مستوى 38596 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 2.66% ليغلق عند مستوى 13942 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.74% ليغلق عند مستوى 9101 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 2.69% ليغلق عند مستوى 12404 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.88% ليغلق عند مستوى 3220 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 2.21% ليغلق عند مستوى 11833 نقطة، ونما مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 2080 نقطة.