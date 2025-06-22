الاقتصاد

على مدار الساعة.. سعر الدولار اليوم الأحد 22-6-2025 أمام الجنيه

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على مدار الساعة.. سعر الدولار اليوم الأحد 22-6-2025 أمام الجنيه

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القاهرة - سامية سيد - كتبت: مروة الغول

الأحد، 22 يونيو 2025 06:00 م

بلغ سعر الدولار اليوم الأحد 22-6-2025 أمام الجنيه المصري بالبنك المركزي المصري 50.59 جنيه للشراء و50.73 جنيه للبيع، وذلك وفقا لآخر تعاملات مسجلة بالبنوك المصرية.

ويحرص ”الخليج 365” على تزويد قرائه بأحدث المعلومات حول أسعار العملات المختلفة، بما في ذلك سعر الدولار مقابل الجنيه المصري وبذلك، يمكن للمصريين في الخارج والداخل لمتابعة هذه الأسعار واتخاذ قراراتهم حول تحويل العملات بشكل مدروس ووفق معلومات سوق الصرف.

وسجل سعر الدولار اليوم الأحد بالبنك 50.75 جنيه للشراء و50.85 جنيه للبيع، وفى بنك مصر سجل 50.75 جنيه للشراء و50.85 جنيه للبيع وفي بنك القاهرة سجل 50.75 جنيه للشراء و50.85 جنيه للبيع وفي البنك التجارى الدولى CIB سعر إلى 50.75 جنيه للشراء و50.85 جنيه البيع .

وجاء سعر الدولار فى البنوك المصرية  كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
50.75 جنيه للشراء.
50.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر
50.75 جنيه للشراء.
50.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
50.75 جنيه للشراء.
50.85 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB"
50.75 جنيه للشراء.
50.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة
50.75 جنيه للشراء.
50.85 جنيه للبيع.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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