شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأحد 22 يونيو 2025 عيار 18 بدون مصنعية بـ4140 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

تتاثر أسعار الذهب في مصر بتوجهات السوق العالمية، ومنها قرارات البنوك المركزية الكبرى وتحركات الدولار الأمريكي ،

سعر جرام الذهب عيار 24: 5520 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21: 4830 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18: 4140 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 14: 3220 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم: 38640 جنيهًا.

اسعار الذهب اليوم فى مصر

وتتغير أسعار الذهب في مصر بشكل مستمر على مدار اليوم، ويتذبذب السعر فى حدود 20 إلى 30 جنيهًا صعودًا وهبوطًا، وذلك بسبب التطورات المتسارعة للذهب في البورصة العالمية، وعوامل العرض والطلب.

ويأتي التحول الحاد في الأسواق عقب اعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، استهداف الولايات المتحدة لـ 3 مواقع نووية إيرانية.

ورصدت مواقع تحرك قاذفات قنابل B2 من الساحل الغربي الإيراني تجاه إيران، وهذه القاذفات تحمل قنابل قادرة على اختراق التحصينات تحت الأرض وكذلك حمل رؤوس نووية.

وصرح ترامب ومسؤولون أمريكيون بنهاية موقع فوردو تمامًا محوه من الخريطة، بينما قال مستشار رئيس البرلمان الإيرانية، مهدي محمدي، بأن الأضرار التي تعرضت لها المواقع النووية ممكن إصلاحها.