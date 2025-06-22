شكرا لقرائتكم خبر عن جرام الذهب عيار 14 بـ3220 جنيهًا.. سعر الذهب اليوم بالسوق المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل سعر الذهب اليوم بالسوق المصرى الأحد 22 يونيو 2025 ارتفاعًا بحوالي 20 جنيهًا الآن، وسط تغيرات محدودة مع الأجازة الأسبوعية فى سوق الصاغة وتوقف التداولات العالمية.

أسعار الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24: 5520 جنيهًا

سعر جرام الذهب عيار 21: 4830 جنيهًا

سعر جرام الذهب عيار 18: 4140 جنيهًا

سعر جرام الذهب عيار 14: 3220 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب اليوم: 38640 جنيهًا

ومن الجدير بالذكر أن حالة التوتر وعدم الاستقرار التي يشهدها الشرق الأوسط حالياً تدفع العديد من المتداولين إلى الحذر، وتجنب فتح مراكز شراء أو بيع قوية على الذهب سواء على المدى القصير أو الطويل.

هذا وقد أبقى البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير عند مستوى 4.50% خلال اجتماعه هذا الأسبوع متماشياً بذلك مع توقعات الأسواق، وقد أشارت تصريحات رئيس البنك جيروم باول إلى أن تأثير الرسوم الجمركية على البيانات الاقتصادية قد يحتاج إلى وقت أطول ليظهر بوضوح، لكنه أكد أن الوضع الحالي يتماشى مع السياسة النقدية المعتمدة ومعدلات الفائدة السارية.

في الوقت نفسه أظهرت توقعات أعضاء الفيدرالي صورة أقرب إلى "ركود تضخمي معتدل"، حيث خفضوا توقعاتهم للنمو الاقتصادي خلال هذا العام إلى 1.4% مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 1.7%، في حين رفعوا توقعاتهم للتضخم إلى 3% مقابل 2.7% سابقًا.

أما بالنسبة للفائدة فقد تمسك الأعضاء بتوقعاتهم بخفضها بمقدار 50 نقطة أساس خلال العام الجاري، إلا أنهم قاموا بتقليص وتيرة خفض الفائدة في العامين القادمين بمقدار 25 نقطة أساس فقط.