شكرا لقرائتكم خبر عن صادرات الصناعات الطبية والأدوية ترتفع 33% أول 5 أشهر من 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في دفعة قوية تعكس نجاح الاستراتيجيات الوطنية لتعزيز الصادرات، قفزت صادرات مصر من القطاعات الطبية والأدوية خلال الفترة من يناير إلى مايو 2025 إلى نحو 370 مليون دولار، مقابل 278 مليون دولار لنفس الفترة من العام الماضي، محققة نموًا لافتًا بنسبة تقارب 33%.

ويأتي هذا الأداء المتقدم في إطار التوجهات الرئاسية واستراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، الهادفة إلى مضاعفة الصادرات المصرية بشكل عام، والوصول بالصادرات الطبية إلى 3 مليارات دولار بحلول عام 2030، تنفيذًا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء.

وفي هذا السياق، يواصل المجلس التصديري للصناعات الطبية جهوده لتعزيز تواجد المنتجات الطبية المصرية في الأسواق المستهدفة، من خلال مبادرة "معًا للتصدير"، التي تستهدف التوسع في التصدير إلى الدول الإفريقية وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الطبية المصرية.

وانطلاقًا من هذا التوجه، يشارك المجلس للمرة الأولى في معرض Africa Health ExCon في دورته الرابعة، خلال الفترة من 24 إلى 27 يونيو 2025، بمركز مصر للمعارض الدولية، وذلك بمشاركة عدد من الشركات المصرية العاملة في قطاعات المستلزمات الطبية، والأجهزة، والأثاث الطبي، ومنتجات المعامل.

تهدف المشاركة إلى تعزيز صادرات هذه القطاعات نحو الأسواق الإفريقية، التي تُعد من أكثر الوجهات الواعدة، سواء من خلال تصدير المنتجات تامة الصنع أو عبر التعاون الاستثماري والتصنيع المشترك، من خلال تصدير المنتجات نصف المصنعة واستكمال إنتاجها داخل الدول الإفريقية.

ويشارك المجلس التصديري بجناح يضم عددًا من الشركات المصرية في قطاعي المستلزمات الطبية ومنتجات المعامل، إلى جانب تنظيمه بعثة مشتريين من دول إفريقية تضم غانا، كينيا، السنغال، جنوب إفريقيا، أوغندا، والكوت ديفوار، بهدف عقد لقاءات ثنائية مباشرة بين المصدرين المصريين والمستوردين الأفارقة.

وتجدر الإشارة إلى أن صادرات قطاع الصناعات الطبية إلى القارة الإفريقية سجلت خلال عام 2024 نحو 216 مليون دولار، ما يمثل 26% من إجمالي صادرات مصر الطبية، في مؤشر واضح على أهمية السوق الإفريقية كأولوية استراتيجية.

وتُعقد الدورة الرابعة لمعرض Africa Health ExCon 2025 برعاية الاتحاد الإفريقي وAfrica CDC (مركز إفريقيا لمكافحة الأمراض والوقاية منها).