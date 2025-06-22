الاقتصاد

سعر الذهب اليوم الأحد 22 يونيو 2025 فى سلطنة عمان.. عيار 24 بـ 41.700 ريال

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سعر الذهب اليوم الأحد 22 يونيو 2025 فى سلطنة عمان.. عيار 24 بـ 41.700 ريال

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القاهرة - سامية سيد - حسام الشقويري

الأحد، 22 يونيو 2025 02:00 م

شهدت أسعار الذهب اليوم بسلطنة عمان استقرارا فى الأسعار، حيث سجل عيار 24 سعر 41.700 ريال، وسط تداولات نشطة ومتابعة مستمرة من المستثمرين والمتابعين للأسعار العالمية.

سعر الذهب اليوم فى سلطنة عمان:
  • عيار 24 سجل 41.700 ريال
  • عيار 22 سجل 38.225 ريال
  • عيار 21 سجل 36.500 ريال
  • عيار 18 سجل31.275 ريال
  • عيار 14 سجل 24.325 ريال
  • عيار 12 سجل 20.850 ريال
  • الاونصة1297.050 ريال
  • الجنيه الذهب291.900 ريال
  • الأونصة بالدولار3368.82 دولار

ويأتي التحول الحاد في الأسواق عقب اعلان  الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، استهداف الولايات المتحدة لـ 3 مواقع نووية إيرانية.

ورصدت مواقع تحرك قاذفات قنابل B2 من الساحل الغربي الإيراني تجاه إيران، وهذه القاذفات تحمل قنابل قادرة على اختراق التحصينات تحت الأرض وكذلك حمل رؤوس نووية.

وصرح ترامب ومسؤولون أمريكيون بنهاية موقع فوردو تمامًا محوه من الخريطة، بينما قال مستشار رئيس البرلمان الإيرانية، مهدي محمدي، بأن الأضرار التي تعرضت لها المواقع النووية ممكن إصلاحها.

وتراجعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية بشكل طفيف، مع انتقال المستثمرين من شهر مايو الإيجابي إلى شهر جديد تسوده حالة من عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية مما يدعم حالة الإقبال على الذهب كملاذ آمن.


 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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