شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأحد 22 يونيو 2025 فى سلطنة عمان.. عيار 24 بـ 41.700 ريال والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 22 يونيو 2025 02:00 م

شهدت أسعار الذهب اليوم بسلطنة عمان استقرارا فى الأسعار، حيث سجل عيار 24 سعر 41.700 ريال، وسط تداولات نشطة ومتابعة مستمرة من المستثمرين والمتابعين للأسعار العالمية.

عيار 24 سجل 41.700 ريال

عيار 22 سجل 38.225 ريال

عيار 21 سجل 36.500 ريال

عيار 18 سجل31.275 ريال

عيار 14 سجل 24.325 ريال

عيار 12 سجل 20.850 ريال

الاونصة1297.050 ريال

الجنيه الذهب291.900 ريال

الأونصة بالدولار3368.82 دولار

سعر الذهب اليوم فى سلطنة عمان:

ويأتي التحول الحاد في الأسواق عقب اعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، استهداف الولايات المتحدة لـ 3 مواقع نووية إيرانية.

ورصدت مواقع تحرك قاذفات قنابل B2 من الساحل الغربي الإيراني تجاه إيران، وهذه القاذفات تحمل قنابل قادرة على اختراق التحصينات تحت الأرض وكذلك حمل رؤوس نووية.

وصرح ترامب ومسؤولون أمريكيون بنهاية موقع فوردو تمامًا محوه من الخريطة، بينما قال مستشار رئيس البرلمان الإيرانية، مهدي محمدي، بأن الأضرار التي تعرضت لها المواقع النووية ممكن إصلاحها.

وتراجعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية بشكل طفيف، مع انتقال المستثمرين من شهر مايو الإيجابي إلى شهر جديد تسوده حالة من عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية مما يدعم حالة الإقبال على الذهب كملاذ آمن.



