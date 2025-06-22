شكرا لقرائتكم خبر عن 2.7 % انخفاض بالرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية خلال شهر أبريل 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الجـهاز المركـزي للتعبئة العامـة والإحصـاء اليوم الأحد البيـانات الأولية للرقـم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر أبريل 2025.

وقد قام الجهاز بتحديث منهجية الرقم القياسي باستخدام سنه الأساس 2012/2013 وعلى مستوي الأرقام القياسية للنـشاط الصناعي وفقا لدليل النـشـاط الـصنـاعي (ISIC Rev.4) وباستخدام الرقم القياسي الشـهري (لأسعار المنتجين بأساس 2012/2013) وذلك منذ يناير 2020.

بلغ الرقم القيـاسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجـات البترولية) 116.18 خلال شهر أبريل 2025 (أولـي) مقابل 119.44 خلال شهر مارس 2025 (نهائي) بنسبة انخفاض قدرها 2.7٪.

الأنشطة الاقتصادية التي شهدت ارتفاعاً:

• بلـــغ الرقـم القيـاسـي لـصناعة المشـروبات 435.31 خلال شـهــر أبريل 2025 مقـارنة بشـهر مارس 2025 حيـث بلغ 401.66 بنسـبـة ارتفاع قــدرهـــا 8.38 ٪ وذلك للاستعداد لبدأ موسم الصيف.

• بـلغ الـرقــم القيــاسـي لـصناعـة الأثـاث 188.13 خــلال شــهـر أبريل 2025 مقـارنة بشهـر مارس 2025 حيـث بـلغ 178.90 بنــسـبـــه ارتفاع قـدرهــــا 5.16 ٪ وذلك لزياده الطلب على شراء الاثاث.

الأنشطة الاقتصادية التي شهدت انخفاضاً:

• بلــــغ الــرقــــم القيـاســـي لصناعة منتجات التبغ 112.85 خـلال شهــر أبريل 2025 مقـارنة بشـهــر مارس 2025 حيــث بلـغ 118.84 بنسبـة انخـفـاض قــدرهـا 5.04 ٪ وذلك لانخفاض الطلب على المنتج.

• بلـغ الرقـم القيـاســي لصناعة المـلابـس الجـاهـزة 234.15 خـــلال شهــر أبريل 2025 مقــارنـة بشــهر مارس 2025 حــيــث بـلغ 245.61 بنسبة انخفاض قـدرهـا 4.67 ٪ وذلك لانخفاض عدد ساعات العمل بسبب موسم الأعياد.