مبادرة “التكامل الصناعي” بمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية.. نموذج رائد في الاستفادة من الموارد الثانوية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أثمرت جهود مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية في تحقيق نتائج فاعلة ومبتكرة لإعادة التدوير وتحقيق عوائد اقتصادية، وذلك من خلال مبادرة التعاون مع المستثمرين لتفعيل “التكامل الصناعي”، بهدف الاستفادة من الموارد الثانوية وتحويلها تجاه الاستدامة البيئية وتقليل الانبعاثات الكربونية.

وفي هذا الإطار، ساعدت المدينة، مصنع “صلب ستيل” في إعادة أحد منتجاتها الثانوية -غير المستغل- للاستفادة منه بطريقة فاعلة ومستدامة بعد أن كان يشكل عبئًا على المصنع “تشغيليًا، وبيئيًا”، في مبادرة تعد الأولى من نوعها على مستوى المملكة.

ووفقًا لمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، فإنه تم استخدام منتج خبث الحديد “Slag” الناشئ عن عمليات فرن القوس الكهربائي لصناعة الحديد والصلب واستغلاله كمادة أولية في مصنع أسمنت المنطقة الجنوبية بجازان نظرًا لوجود الخصائص الكيميائية والفيزيائية، التي تتطلبها مدخلات صناعة الأسمنت من خام “البيريت” المٌصَدِّر لأكسيد الحديد، ما نتج عن ذلك إعادة تدوير أكثر من (100) ألف طن من منتج خبث الحديد، وتقليل التكاليف التشغيلية بنسبة (50%)، وتقليل ما يزيد على (40%)من الانبعاثات الكربونية، واستمرار نجاح استبدال خام “البيريت” بخبث الحديد “Slag”.

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