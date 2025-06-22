شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان: تدشين مدينة جديدة بالساحل الشمالى الغربى قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه سيتم الإعلان عن تدشين مدينة جديدة بالساحل الشمالي الغربي قريبا.

وأضاف المهندس شريف الشربيني، خلال كلمته بملتقي بناة مصر، أنه تم التعاقد مع كبري المكاتب الاستشاريه، وذلك لتخطيط المدينة الجديدة، قبل الإعلان عنها، موضحا أن بداية المدينة ستكون علي حدود منطقة راس الحكمة وتصل لحدود محافظه مطروح.

وأشار إلي أن الهدف من تدشين المدينة الجديدة، هو خلق مجتمع عمراني سياحي ترفيهي متكامل، وتلاشي كافة الاخطاء السابقة، فضلا عن منح تيسيرات كبري المستثمرين العرب والأجانب للاستثمار في المدينة الجديدة.

قال إن مدينة العلمين الجديد، قدمت العديد من الحوافز الاستثمارية لمختلف المستثمرين سواء العرب او الأجانب، وخاصة فيما يخص بانظمة الشراكة مع القطاع الخاص.

وأشار إلي أن هناك العديد من المدن الساحلية الاخري التي تم تنفيذها بهدف خلق مناطق جذب سياحي جديدة، بالإضافة الي الانشطه التعليميه والصناعية التي تتضمنها تلك المدن .

وتنعقد فعاليات الدورة العاشرة من "بناة مصر" بتنظيم من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي لمنظمات مقاولي التشييد والبناء، كأول منصة دولية تستهدف صياغة مستقبل المدن الساحلية وتبادل أفضل التجارب العالمية في مجالات التخطيط العمراني المستدام والبنية التحتية الذكية والتنمية الاقتصادية الساحلية.



وبجانب الحضور الوزاري رفيع المستوى، يشهد الملتقى تمثيل دولي موسع يضم ممثلي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الموئل"، بجانب سفراء العديد من الدول منها الصين والهند والمملكة العربية السعودية وكوريا الجنوبية واليونان والولايات المتحدة الأمريكية وباكستان وفنلندا والسويد وسلوفاكيا والمجر وبلجيكا وتركيا وأيرلندا وقبرص وكوت ديفوار وتايلاند والسنغال والجابون وزيمبابوي والسودان.



كما يشارك بـ" بُناة مصر" فى نسخته العاشرة العديد من الوفود العربية والإفريقية والإسلامية الممثلة لكبرى منظمات الأعمال منها اتحاد المقاولين العرب، واتحاد مقاولي الدول الإسلامية، والاتحاد الكويتي للمقاولين، واتحاد المقاولين التركي، واتحاد المقاولين العراقى، واتحاد المقاولين بدولة لبنان، وجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق بدولة ليبيا، والمنظمة الوطنية لأرباب العمل والمقاولين بدولة الجزائر.