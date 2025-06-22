شكرا لقرائتكم خبر عن نائب الاتحاد الدولى للغاز: مصر أول دولة أفريقية تتولى رئاسة الاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

كشف الهندس خالد أبو بكر نائب رئيس الاتحاد الدولي للغاز ورئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للغاز والطاقة، أنه لأول مرة منذ إنشاء الاتحاد الدولى للغاز فى 1931 بانجلترا تمثل دولة أفريقية داخل الاتحاد كنائب رئيس الاتحاد، كاشفا أنه منذ فبراير الماضي فازت مصر بانتخابات نائب رئيس الاتحاد الدولي للغاز.

وأضاف أبو بكر خلال الموتمر الصحفي للاعلان عن رئاسة مصر للاتحاد الدولى للغاز فى 2029 المقبل، لافتا إلى أن مصر لديها خبرة فى صناعة الغاز وتطبيقاته منذ حوالى 50 عام وتعتبر نموذج جيد فى هذا المجال.

وأشار ابو بكر، الجمعية المصرية للغاز اشترطت فور فوزها بمنصب نائب رئيس الاتحاد الدولي للغاز أن يكون لمصر دور رئيسي فى صناعة الغاز خلال الـ 3 سنوات فترة وجودها كنائب لحين استلام الرئاسة كاملة 2029، مشيرا إلى أن الاتحاد الدولى للغاز بضم 170 دولة و 140 عضو من مختلف دول العالم.