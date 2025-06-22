شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الأحد 22-6-2025 أمام الجنيه المصرى فى منتصف التعاملات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - سجل سعر الدولاراليوم الأحد 22-6-2025 أمام الجنيه المصري فى منتصف التعاملات بالبنوك المصرية، بالبنك المركزي المصري عند 50.59 جنيه للشراء و50.73 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار اليوم الأحد، بالبنك الأهلى 50.76 جنيه للشراء و50.86 جنيه للبيع وفى بنك مصر الى 50.76 جنيه للشراء و50.86 جنيه للبيع وفي بنك القاهرة سجل 50.76 جنيه للشراء 50.86 جنيه البيع وفي البنك التجارى الدولى cib سعر إلى 50.76 جنيه للشراء 50.86 جنيه البيع.
واستقر سعر الدولار فى منتصف التعاملات اليوم كالآتى:سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
50.76 جنيه للشراء.
50.86 جنيه للبيع.
50.76 جنيه للشراء.
50.86 جنيه للبيع.
50.76 جنيه للشراء.
50.86 جنيه للبيع.
50.76 جنيه للشراء.
50.86 جنيه للبيع.
50.76 جنيه للشراء.
50.86 جنيه للبيع.
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