شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الأحد 22-6-2025 أمام الجنيه المصرى فى منتصف التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل سعر الدولاراليوم الأحد 22-6-2025 أمام الجنيه المصري فى منتصف التعاملات بالبنوك المصرية، بالبنك المركزي المصري عند 50.59 جنيه للشراء و50.73 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم الأحد، بالبنك الأهلى 50.76 جنيه للشراء و50.86 جنيه للبيع وفى بنك مصر الى 50.76 جنيه للشراء و50.86 جنيه للبيع وفي بنك القاهرة سجل 50.76 جنيه للشراء 50.86 جنيه البيع وفي البنك التجارى الدولى cib سعر إلى 50.76 جنيه للشراء 50.86 جنيه البيع.

واستقر سعر الدولار فى منتصف التعاملات اليوم كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.76 جنيه للشراء.

50.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50.76 جنيه للشراء.

50.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.76 جنيه للشراء.

50.86 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.76 جنيه للشراء.

50.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.76 جنيه للشراء.

50.86 جنيه للبيع.