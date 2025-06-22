الاقتصاد

ننشر سعر اليورو اليوم الأحد 22 يونيو 2025 أمام الجنيه بمنتصف التعاملات بالبنوك

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ننشر سعر اليورو اليوم الأحد 22 يونيو 2025 أمام الجنيه بمنتصف التعاملات بالبنوك

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القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر اليورو اليوم الأحد 22 يونيو 2025 أمام الجنيه بالبنوك المصرية، في منتصف التعاملات الرسمية المسجلة بالبنوك.

وبلغ سعر اليورو في البنك المركزي المصري 58.03 جنيه للشراء، و58.20 جنيه للبيع، وسعر اليورو في البنك 58.32 جنيه للشراء، و58.70 جنيه للبيع، وسعر اليورو في بنك مصر 58.32 جنيه للشراء، و58.70 جنيه للبيع.

وجاء سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

58.03 جنيه للشراء.

58.20 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلى المصري

58.32 جنيه للشراء.
58.70 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

58.32 جنيه للشراء.
58.70 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الاسكندرية

58.33 جنيه للشراء.

58.71 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجارى الدولى

58.33 جنيه للشراء.

58.72 جنيه للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبى الاسلامى

58.47 جنيه للشراء.
58.86 جنيه للبيع. 

سعر اليورو في بنك البركة

58.31 جنيه للشراء.

58.69 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

58.44 جنيه للشراء.

58.83 جنيه للبيع.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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