شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان: مدن الجيل الرابع أحد المحاور لزيادة نسبة العمران داخل مصر بـ14%بدلا من 7% والان مع تفاصيل الخبر

قال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أن مصر شهدت طفرة عمرانية غير مسبوقة، منذ عام 2014 وحتي الان، نظرا لما توليه القياده السياسية بهذا الملف من أجل زيادة نسبة مساحة المعمور داخل مصر من 7% الي 14%.

وأضاف المهندس شريف الشربيني، خلال كلمته بملتقي بناة مصر، أن ملف المدن الجيل الرابع، أحد الركائز التي اعتمدت عليها الحكومة متمثله في وزارة الإسكان، لزيادة نسبة مساحة المعمور داخل مصر، فضلا عن انه لاول مره تكون هناك عاصمه ادارية داخل مصر تجمع كافة الوزارات والهيئات الحكومية في حي واحد يطلق عليه الحي الحكومي.

واوضح ان برنامج حياه كريمه الذي نفذته الدوله في القري والأرياف، هدفه تحسين الحياه وتقديم كامل الخدمات لكافة مواطني الأرياف والقري.

واشار الي ان محور تطوير المناطق المهددة للحياه، كان علي راس الملفات الذي أخذت القياده السياسية علي عاتقها تطوير هذا الملف والقضاء علي ظاهرة المناطق العشوائية الخطرة.

واكد ان محاور التنمية العمرانية داخل مصر متعددة ، تم تنفيذها بشكل متوازي وذلك للوصول لافضل نتائج ممكنه ، فضلا عن ملف المدن الساحلية التي تم تنفيذها لتكون بوابة مصر لأفريقيا وجذب أكبر عدد من السياح لمصر.

وتنعقد فعاليات الدورة العاشرة من "بناة مصر" بتنظيم من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي لمنظمات مقاولي التشييد والبناء، كأول منصة دولية تستهدف صياغة مستقبل المدن الساحلية وتبادل أفضل التجارب العالمية في مجالات التخطيط العمراني المستدام والبنية التحتية الذكية والتنمية الاقتصادية الساحلية.



وبجانب الحضور الوزاري رفيع المستوى، يشهد الملتقى تمثيل دولي موسع يضم ممثلي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الموئل"، بجانب سفراء العديد من الدول منها الصين والهند والمملكة العربية السعودية وكوريا الجنوبية واليونان والولايات المتحدة الأمريكية وباكستان وفنلندا والسويد وسلوفاكيا والمجر وبلجيكا وتركيا وأيرلندا وقبرص وكوت ديفوار وتايلاند والسنغال والجابون وزيمبابوي والسودان.



كما يشارك بـ " بُناة مصر" فى نسخته العاشرة العديد من الوفود العربية والإفريقية والإسلامية الممثلة لكبرى منظمات الأعمال منها اتحاد المقاولين العرب، واتحاد مقاولي الدول الإسلامية، والاتحاد الكويتي للمقاولين، واتحاد المقاولين التركي، واتحاد المقاولين العراقى، واتحاد المقاولين بدولة لبنان، وجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق بدولة ليبيا، والمنظمة الوطنية لأرباب العمل والمقاولين بدولة الجزائر.