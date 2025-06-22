شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات والتداولات تتجاوز 1.5 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، مدفوعة بمشتريات المتعاملين العرب، فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت حوالي 1.5 مليار جنيه خلال ساعتين.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.71% ليصل إلى مستوى 30766 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.75% ليصل إلى مستوى 38180 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.69% ليصل إلى مستوى 13809 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.96% ليصل إلى مستوى 8943 نقطة، وصعد "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.05% ليصل إلى مستوى 12206 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.63% ليصل إلى مستوى 3180 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.89% ليصل إلى مستوى 11680 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 11 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: بريميم هيلثكير جروب، ومرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، ولوتس للتنمية والاستثمار الزراعي، وأوراسكوم للاستثمار القابضة، ومطاحن شرق الدلتا، والقاهرة للخدمات التعليمية، وسماد مصر (ايجيفرت)، وبريميم هيلثكير جروب، ووثائق صندوق استثمار أودن للاستثمار في الأسهم المصرية-كسب، والإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، والقاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية.

كما أعلنت البورصة، عن تسوية (إصدار) عدد 10 آلاف وثيقة يوم الخميس الماضي، ليصبح عدد الوثائق القائمة عدد 2.135 مليون وثيقة بدلا من 2.125 مليون وثيقة.

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ اشترى داخليين بشركات أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، ولوتس للتنمية والاستثمار الزراعي، والعربية للصناعات الهندسية، وبالم هيلز للتعمير، وسي اي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، وبي انفستمنتس القابضة، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا عدد 57 سهمًا، 101.9 ألف سهم، 84.7 ألف سهم، 3.76 مليون سهم، 295.3 ألف سهم، 10 ألف سهم، 386 سهمًا، على الترتيب.

واشترى مساهم رئيسي بشركة المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية عدد مليون سهم، واشترت مجموعة مرتبطة بداخليين بشركتي الإسكندية للأدوية والصناعات الكيماوية، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية عدد 8 أسهم، 400 ألف سهم، على الترتيب.

فيما باع داخليين بشركات سيدي كرير للبتروكيماويات-سيدبك، والدولية للأسمدة والكيماويات، والبنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، وبالم هيلز للتعمير، وشركة مستشفى كليوباترا عدد 2399 سهمًا، 500 سهم، 41.4 ألف سهم، 100 ألف سهم، 14 ألف سهم، على التررتيب، وباعت مجموعة مرتبطة بداخليين بشركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية عدد 975.7 ألف سهم، وباع مساهم رئيسي بشركة مستشفى النزهة الدولي عدد 228 ألف سهم.

أعلنت الشركة العربية للمحابس، شراء المساهم مازن بن محمد بن عبد الرحمن السعيد عدد 356 ألف سهم بسعر 4.13 جنيه بقيمة إجمالية 1.5 مليون جنيه، لترتفع نسبة المساهم من 11.7%، إلى 12.17%، ونفذت الصفقة من خلال شركة مباشر لتداول الأوراق المالية.

في سياق متصل أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس عام 2025، ففي قطاع الملابس والمنسوجات، حققت شركة النصر للملابس والمنسوجات-كابو، مبيعات بلغت 825.4 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2025 مقابل 726.8 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من عا 2024 بنسبة نمو 14%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 9.4 مليون جنيه مقارنة 193.1 مليون جنيه بنسبة انخفاض 95%.

وفي نفس القطاع، حققت شركة جيتكس للاستثمارات التجارية والصناعية، إيرادات مجمعة بلغت 3.8 مليون دولار خلال الربع الأول من العام المالي المنتهي في 31 يناير 2025 مقابل 4.6 مليون دولار إيرادات محققة بانخفاض بنسبة 16.7%، وبلغ صافي أرباح العمليات المستمرة قدرها 0.2 مليون دولار مقارنة بصافي أرباح بلغت 0.5 مليون دولار.

في سياق آخر أعلنت شركة راية القابضة للاستثمارات المالية، عن إتمام شركتها التابعة أمان القابضة، صفقة إصدار سندات توريق لصالح شركة أمان للتوريق بقيمة إجمالية 665.5 مليون جنيه.