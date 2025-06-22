شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن “غرفة المدينة” ترصد في تقريرها للربع الأول توزيع السكان والمساحات الجغرافية وأداء الاقتصاد بمحافظات المنطقة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_المدينة المنورة

أصدرت غرفة المدينة المنورة تقريرها الاقتصادي لمحافظات منطقة المدينة المنورة للربع الأول من عام 2025م، متضمنًا تحليلًا لواقع الأداء الاقتصادي لمحافظات المنطقة، وتقييمًا لأداء القطاعات الرئيسة.

وتناول التقرير بيانات جغرافية وسكانية، حيث تمتد منطقة المدينة المنورة على مساحة (150) ألف كم²، ويبلغ عدد سكانها (2,137,983) نسمة، موزعين على المدينة المنورة مقر الإمارة، وثماني محافظات، إضافة إلى (101) مركز إداري.

وبيّن التقرير أن المدينة المنورة تتصدر المحافظات من حيث عدد السكان بـ(1,477,047) نسمة، تليها محافظة ينبع (359,631) نسمة، ثم العلا (60,103) نسمة، وبدر (58,259) نسمة، والمهد (48,590) نسمة، و‌خيبر (45,532) نسمة، و‌الحناكية (43,256) نسمة، و‌وادي الفرع (23,120) نسمة, والعيص (22,445) نسمة، مشيرًا إلى أن محافظة المهد تعد الأكبر من حيث المساحة (24,685) كم²، تليها الحناكية (22,265) كم²، والعلا (22,561) كم²، و‌خيبر (19,976) كم²، والعيص (11,256) كم²، وينبع (10,679) كم²، ووادي الفرع (9,518) كم²، وبدر (6,918) كم².

ويهدف التقرير إلى دعم التنمية الاقتصادية، وتقديم مرجع معلوماتي لصنّاع القرار، من خلال تسليط الضوء على مؤشرات النمو والتوزيع الاقتصادي بالمحافظات، ويمكن الاطلاع عليه عبر الرابط التالي: https://2u.pw/prkXC.

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