شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأحد 22 يونيو 2025 فى الكويت.. عيار 21 بـ29.025 دينار والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسعار الذهب اليوم فى الكويت استقرارا نسبيا فى الأسعار، حيث سجل عيار 24 سعر 33.175 دينار ويترقب المستثمرون في الكويت توجهات أسعار الذهب اليوم، في ظل تأثير التغيرات الاقتصادية العالمية على حركة الأسواق المحلية، ومتأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية.

عيار 24 سجل 33.175 دينار

عيار 22 سجل 30.400 دينار

عيار 21 سجل 29.025 دينار

عيار 18 سجل 24.875 دينار

عيار 14 سجل 19.350 دينار

عيار 12 سجل 16.575 دينار

الاونصة1031.575 دينار

الجنيه الذهب232.150 دينار

الأونصة بالدولار3368.82 دولار

سعر الذهب اليوم فى الكويت:

ويأتي التحول الحاد في الأسواق عقب اعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، استهداف الولايات المتحدة لـ 3 مواقع نووية إيرانية.

ورصدت مواقع تحرك قاذفات قنابل B2 من الساحل الغربي الإراني تجاه إيران. وهذه القاذفات تحمل قنابل قادرة على اختراق التحصينات تحت الأرض وكذلك حمل رؤوس نووية.

وصرح ترامب ومسؤولون أمريكيون بنهاية موقع فوردو تمامًا محوه من الخريطة، بينما قال مستشار رئيس البرلمان الإيرانية، مهدي محمدي، بأن الأضرار التي تعرضت لها المواقع النووية ممكن إصلاحها.

هذا وقد أبقى البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير عند مستوى 4.50% خلال اجتماعه هذا الأسبوع متماشياً بذلك مع توقعات الأسواق، وقد أشارت تصريحات رئيس البنك جيروم باول إلى أن تأثير الرسوم الجمركية على البيانات الاقتصادية قد يحتاج إلى وقت أطول ليظهر بوضوح، لكنه أكد أن الوضع الحالي يتماشى مع السياسة النقدية المعتمدة ومعدلات الفائدة السارية.

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