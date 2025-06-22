شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأحد 22 يونيو 2025 فى الكويت.. عيار 21 بـ29.025 دينار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرىالأحد، 22 يونيو 2025 12:00 م
شهدت أسعار الذهب اليوم فى الكويت استقرارا نسبيا فى الأسعار، حيث سجل عيار 24 سعر 33.175 دينار ويترقب المستثمرون في الكويت توجهات أسعار الذهب اليوم، في ظل تأثير التغيرات الاقتصادية العالمية على حركة الأسواق المحلية، ومتأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية.سعر الذهب اليوم فى الكويت:
- عيار 24 سجل 33.175 دينار
- عيار 22 سجل 30.400 دينار
- عيار 21 سجل 29.025 دينار
- عيار 18 سجل 24.875 دينار
- عيار 14 سجل 19.350 دينار
- عيار 12 سجل 16.575 دينار
- الاونصة1031.575 دينار
- الجنيه الذهب232.150 دينار
- الأونصة بالدولار3368.82 دولار
ويأتي التحول الحاد في الأسواق عقب اعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، استهداف الولايات المتحدة لـ 3 مواقع نووية إيرانية.
ورصدت مواقع تحرك قاذفات قنابل B2 من الساحل الغربي الإراني تجاه إيران. وهذه القاذفات تحمل قنابل قادرة على اختراق التحصينات تحت الأرض وكذلك حمل رؤوس نووية.
وصرح ترامب ومسؤولون أمريكيون بنهاية موقع فوردو تمامًا محوه من الخريطة، بينما قال مستشار رئيس البرلمان الإيرانية، مهدي محمدي، بأن الأضرار التي تعرضت لها المواقع النووية ممكن إصلاحها.
هذا وقد أبقى البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير عند مستوى 4.50% خلال اجتماعه هذا الأسبوع متماشياً بذلك مع توقعات الأسواق، وقد أشارت تصريحات رئيس البنك جيروم باول إلى أن تأثير الرسوم الجمركية على البيانات الاقتصادية قد يحتاج إلى وقت أطول ليظهر بوضوح، لكنه أكد أن الوضع الحالي يتماشى مع السياسة النقدية المعتمدة ومعدلات الفائدة السارية.
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