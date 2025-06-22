الاقتصاد

سعر الريال القطرى اليوم الأحد 22 -6-2025 فى البنوك الرئيسية

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سعر الريال القطرى اليوم الأحد 22 -6-2025 فى البنوك الرئيسية

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القاهرة - سامية سيد - كتبت - حسام الشقويرى

الأحد، 22 يونيو 2025 11:55 ص

استقر سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 22 يونية 2025، ويتم تحديث هذه الأسعار بشكل لحظي طوال اليوم، مما يضمن للعملاء والمهتمين بأسواق الصرف الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة.

هذه الأسعار تتيح للعملاء اتخاذ قرارات مستنيرة حول سعر الريال القطري، سواء كانوا يستعدون للقيام بتعاملات مالية أو يرغبون في متابعة التقلبات في أسواق الصرف.


وسجل سعر الريال القطرى اليوم فى بعض البنوك الأتى:

سعر الريال القطرى فى البنك المركزى

13.865 جنيه للشراء.

13.934 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

13.001 جنيه للشراء.

13.971 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك القاهرة

13.006 جنيه للشراء.

13.972 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الأهلى

12.883 جنيه للشراء.

13.995 جنيه للبيع

سعر الريال القطرى فى بنك الأسكندرية

12.99 جنيه للشراء.

13.95 جنيه للبيع.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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