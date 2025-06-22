شكرا لقرائتكم خبر عن مشتريات المستثمرين العرب تقود صعود مؤشرات البورصة والمكاسب تصل إلى 24 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 22 يونيو 2025 11:24 ص

قادت مشتريات المستثمرين العرب، مؤشرات البورصة المصرية، للعودة للمنطقة الخضراء، محققة مكاسب بلغت 24 مليار جنيه، وسط تداولات بلغت حوالي مليار جنيه خلال ساعة.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.74% ليصل إلى مستوى 30775 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.85% ليصل إلى مستوى 38217 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.76% ليصل إلى مستوى 13819 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.88% ليصل إلى مستوى 8937 نقطة، وصعد "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.01% ليصل إلى مستوى 12201 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.75% ليصل إلى مستوى 3184 نقطة.