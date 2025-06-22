شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان: نجحنا فى خلق صناديق استثمارية بين مصر والسعودية والإمارات والان مع تفاصيل الخبر

قال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، أن الحكومة المصرية، نجحت خلال الفترة الماضية، في خلق صناديق استثمارية يه بين مصر وكل من السعوديه والامارات.

واضاف المهندس شريف الشربيني، خلال كلمته بملتقي بناة مصر، أن تصدير العقار، يعد من أهم الملفات التي اهتمت بها الحكومة خلال الفترة الأخيره، من أجل جذب استثمارات كبري لمصر، وتم اصدار قانون يمنح الجنسيه والاقامه للأجانب مقابل شراء عقار، فضلا عن المنصه المقرر اطلاقها بشكل رسمي لتصدير العقار.

وأوضح أن المنصة يكون هدفها توفير الحماية الكاملة علي كافة المعاملات العقارية، وتلاشي أي اخطاء تحدث أو عمليات نصب للحفاظ علي قيمة العقار المصري خارج الدوله المصرية.

في سياق متصل، قال ان مدينة العلمين الجديد، قدمت العديد من الحوافز الاستثمارية لمختلف المستثمرين سواء العرب او الأجانب، وخاصة فيما يخص بانظمة الشراكة مع القطاع الخاص.

واشار الي ان هناك العديد من المدن الساحلية الاخري التي تم تنفيذها بهدف خلق مناطق جذب سياحي جديدة، بالإضافة الي الانشطه التعليميه والصناعية التي تتضمنها تلك المدن .

وتنعقد فعاليات الدورة العاشرة من "بناة مصر" بتنظيم من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي لمنظمات مقاولي التشييد والبناء، كأول منصة دولية تستهدف صياغة مستقبل المدن الساحلية وتبادل أفضل التجارب العالمية في مجالات التخطيط العمراني المستدام والبنية التحتية الذكية والتنمية الاقتصادية الساحلية.



وبجانب الحضور الوزاري رفيع المستوى، يشهد الملتقى تمثيل دولي موسع يضم ممثلي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الموئل"، بجانب سفراء العديد من الدول منها الصين والهند والمملكة العربية السعودية وكوريا الجنوبية واليونان والولايات المتحدة الأمريكية وباكستان وفنلندا والسويد وسلوفاكيا والمجر وبلجيكا وتركيا وأيرلندا وقبرص وكوت ديفوار وتايلاند والسنغال والجابون وزيمبابوي والسودان.



كما يشارك بـ " بُناة مصر" فى نسخته العاشرة العديد من الوفود العربية والإفريقية والإسلامية الممثلة لكبرى منظمات الأعمال منها اتحاد المقاولين العرب، واتحاد مقاولي الدول الإسلامية، والاتحاد الكويتي للمقاولين، واتحاد المقاولين التركي، واتحاد المقاولين العراقى، واتحاد المقاولين بدولة لبنان، وجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق بدولة ليبيا، والمنظمة الوطنية لأرباب العمل والمقاولين بدولة الجزائر.