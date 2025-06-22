شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الإسترلينى يبدأ تعاملات اليوم الأحد 22-6-2025 على ارتفاع والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 22 يونيو 2025 10:05 ص

ارتفع سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة بالسوق المصرى بداية تعاملات اليوم الأحد 22-6-2025 ،ليسجل فى البنك المركزى 67.84 جنيه للشراء، و68.07 جنيه للبيع، وسجل فى البنك الأهلى 68 جنيه للشراء، و68.50 جنيه للبيع.

وينشر ”الخليج 365”، آخر تحديث لسعر الجنيه الاسترليني فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، ويتم عمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها ،ما يتيح للمستخدمين مقارنة الأسعار بين البنوك المختلفة واختيار أفضل العروض السعرية الخاصة ببيع الجنيه الإسترليني



وسجل سعر الجنيه الاسترليني فى البنوك كالتالى:

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك الأهلى المصرى

68 جنيها للشراء.

68.50 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك مصر

68 جنيها للشراء.

68.50 جنيه للبيع

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك الإسكندرية

68 جنيها للشراء.

68.50 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك التجارى الدولى

6799 جنيها للشراء.

68.50 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك القاهرة

68 جنيها للشراء.

68.50 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

68 جنيها للشراء.

68.56 جنيه للبيع.