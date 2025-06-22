شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس التصديري للصناعات الغذائية يزور ميناء الأدبية لتعزيز التعاون اللوجستي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم المجلس التصديري للصناعات الغذائية زيارة ميدانية متخصصة إلى ميناء الأدبية بالسويس، يوم السبت 14 يونيو 2025، بمشاركة أكثر من 40 شركة من أعضائه، وذلك بالتعاون مع شركة ترانسمار، وفي إطار تعزيز التواصل المباشر بين الشركات المصدّرة ومقدمي الخدمات اللوجستية والجمركية.

شهدت الزيارة حضور ممثلين عن TCI المشغّلة للميناء، وشركة ترانسمار، ومصلحة الجمارك بالسويس، حيث أُتيحت فرصة التفاعل المباشر بين الشركات المشاركة والجهات المعنية، مما ساهم في مناقشة الجوانب اللوجستية والجمركية المرتبطة بالتصدير بشكل عملي.

واستُهلت الزيارة بعرض من فريق TCI حول الإمكانيات التشغيلية لميناء الأدبية، شمل معلومات عن عدد الأرصفة والطاقة الاستيعابية، وسُبل التخزين والخدمات المتاحة من شحن وتفريغ وتخليص جمركي، ما ألقى الضوء على فرص الاستفادة من البنية التحتية المتطورة للميناء.

كما قدّمت شركة ترانسمار عرضًا موسعًا عن تطور أنشطتها وتوسّع خطوطها الملاحية التي تربط ميناء الأدبية بموانئ إقليمية هامة مثل جدة، العقبة، بورسودان، والسخنة، في إطار دعمها المتواصل لحركة الصادرات المصرية عبر البحر الأحمر.

ومن جانبهم، استعرض مسؤولو الجمارك بالسويس الخطوات الجمركية الخاصة بعمليات الإفراج والتصدير، مجيبين على استفسارات المشاركين، بما عزز فهم الشركات للآليات الجمركية وساهم في تبسيط الإجراءات أمامهم.

وتضمنت الجولة زيارة لسفينة "Transmar Legacy" التابعة لشركة ترانسمار، والتي تُعد من أكبر سفن الشحن البحري بسعة 2100 حاوية، إضافة إلى زيارة مستودعات التخزين والحاويات المبردة، حيث أتيح للمشاركين الاطلاع على دورة العمل الكاملة داخل الميناء.

وقد أشاد المشاركون بحُسن التنظيم والفائدة التطبيقية الكبيرة التي أتاحتها الزيارة، معتبرين أنها تُعد خطوة مهمة لتعزيز قدراتهم التصديرية وفتح آفاق جديدة للتعاون مع الجهات المعنية بسلاسل التوريد والخدمات اللوجستية.

وأكد المجلس استمراره في تنظيم المزيد من الفعاليات الميدانية التفاعلية، دعمًا للشركات المصرية وسعيًا لتمكينها من النفاذ الفعّال إلى الأسواق العالمية.