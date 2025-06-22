الاقتصاد

هبوط حاد لمؤشرات البورصة بمستهل التعاملات بسبب الضربة الأمريكية

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هبوط حاد لمؤشرات البورصة بمستهل التعاملات بسبب الضربة الأمريكية

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القاهرة - سامية سيد - كتب هانى الحوتى

الأحد، 22 يونيو 2025 10:13 ص

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مخاوف المستثمرين من الضربة الأمريكية لإيران، وفقد رأس المال السوقي 33 مليار جنيه خلال 5 دقائق ليصل إلى مستوى 2.116 تريليون جنيه.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.46% ليصل إلى مستوى 29805 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.57% ليصل إلى مستوى 36933 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.36% ليصل إلى مستوى 13395 نقطة.


كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.56% ليصل إلى مستوى 8720 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.7% ليصل إلى مستوى 11874 نقطة.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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