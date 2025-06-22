شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة سلامة الغذاء تصدر 715 شهادة صحية خلال أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الحادي والعشرين لعام 2025، عن الفترة من 14 إلى 20 يونيو، مستعرضًا أبرز أنشطة الهيئة في الرقابة على الأغذية والأسواق والمنشآت، ضمن خطة شاملة لتأمين غذاء آمن للمواطنين وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية.

وأوضح التقرير أن الهيئة أصدرت خلال الأسبوع 715 شهادة صحية، و956 إذن تصدير للحاصلات الزراعية تصدرها البصل والعنب، في حين سجلت صادرات الخضر والفواكه نحو 75 ألف طن شملت 76 صنفًا، وبلغ إجمالي الرسائل الغذائية المصدرة 3420 رسالة من خلال 1100 شركة.

وفي جانب الواردات، استقبلت الهيئة 2160 رسالة غذائية بنحو 487 ألف طن من 74 دولة، تصدرتها أوكرانيا والبرازيل، فيما تم الإفراج عن 1056 رسالة تحت التحفظ، و500 رسالة عبر منظومة الإفراج السريع. كما أُصدرت تراخيص استيراد لـ64 مستوردًا.

وشملت الجهود التفتيشية للهيئة تنفيذ 254 حملة على المنشآت الغذائية في عدد من المحافظات استجابةً للشكاوى الواردة، والتي بلغت 43 شكوى، جرى الانتهاء من فحص 30 منها. كما تم تنفيذ 34 حملة تفتيش على السلاسل التجارية، أسفرت عن تسجيل 2127 فرعًا لـ55 سلسلة غذائية.

وفي إطار الرقابة على التخزين، رُصد ارتفاع بعدد المخازن المسجلة إلى 1378 منشأة، مع مواصلة تطبيق إجراءات الإفراج تحت التحفظ، ما رفع عدد المنشآت الغذائية المسجلة لدى الهيئة إلى 1828 منشأة.

كما كثّفت الهيئة حملاتها الرقابية على منشآت الساحل الشمالي استعدادًا لموسم الصيف، وأجرت تفتيشًا موسعًا شمل المطاعم والسوبر ماركت والوحدات المتنقلة. وفي السياق ذاته، تم تسجيل 512 منشأة غذائية، واعتماد 339 منها بعد معاينات شاملة.

من جهة أخرى، شنت فروع الهيئة في الغربية، كفر الشيخ، سوهاج، وأسوان حملات تفتيشية مكثفة أسفرت عن ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، وإعدام كميات كبيرة من الأغذية غير الصالحة.

وتدعو الهيئة المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفة تمس سلامة الغذاء عبر بوابة الشكاوى الحكومية أو الخط الساخن 16528، مؤكدة استمرار جهودها في إحكام الرقابة على الغذاء حماية لصحة المواطنين.