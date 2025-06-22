شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأحد 22 يونيو 2025 فى البحرين.. عيار 21 بـ 35.625 دينار والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 22 يونيو 2025 10:00 ص

شهدت أسعار الذهب في البحرين اليوم تغيرات جديدة، وسط تقلبات الأسواق العالمية وحركة العرض والطلب المحلية .

وفي هذا التقرير، نقدم لكم تفاصيل الأسعار المحدثة لكل العيارات، بالإضافة إلى العوامل المؤثرة في حركة السوق.عيار 24 سجل 40.725 دينار.

أسعار الذهب في البحرين

عيار 22 سجل 37.325 دينار

عيار 21 سجل 35.625 دينار

عيار 18 سجل 30.550 دينار

عيار 14 سجل 23.750 دينار

عيار 12 سجل 20.350 دينار

الاونصة12 سجل 66.650 دينار

الجنيه الذهب285.075 دينار

الأونصة بالدولار3368.77 دولار

ويتوقف المسارالمتوقع للذهب خلال الأيام المقبلة على تفاعل المستثمرين مع المستجدات السياسية والاقتصادية العالمية.

ويأتي التحول الحاد في الأسواق عقب شن الكيان الصهيوني ضربات جوية استهدفت منشآت نووية داخل إيران، ما أجج المخاوف بشأن تصاعد النزاع في المنطقة، بالتزامن مع تعثر المفاوضات الأمريكية الرامية لوقف الأنشطة النووية الإيرانية. ومع ازدياد التوترات الجيوسياسية، اتجه المستثمرون نحو الذهب كملاذ آمن، متجاهلين أي تطورات على صعيد المفاوضات التجارية.