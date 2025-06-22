شكرا لقرائتكم خبر عن بدء فعاليات ملتقى بناة مصر بحضور وزير الإسكان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت منذ قليل فعاليات "ملتقى بناة مصر" وذلك بحضور نائب زرييي الوزراء، المهندس كامل الوزير، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، وبمشاركة دولية رفيعة المستوى تضم العديد من الوفود العربية والأفريقية والإسلامية وشركاء التنمية الدوليين ولفيف من السادة السفراء، وممثلي كبرى الشركات والمؤسسات الاستثمارية والتمويلية المعنية بالتنمية العمرانية.

وتنعقد فعاليات الدورة العاشرة من "بناة مصر" بتنظيم من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي لمنظمات مقاولي التشييد والبناء، كأول منصة دولية تستهدف صياغة مستقبل المدن الساحلية وتبادل أفضل التجارب العالمية في مجالات التخطيط العمراني المستدام والبنية التحتية الذكية والتنمية الاقتصادية الساحلية.



وبجانب الحضور الوزاري رفيع المستوى، يشهد الملتقى تمثيل دولي موسع يضم ممثلي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الموئل"، بجانب سفراء العديد من الدول منها الصين والهند والمملكة العربية السعودية وكوريا الجنوبية واليونان والولايات المتحدة الأمريكية وباكستان وفنلندا والسويد وسلوفاكيا والمجر وبلجيكا وتركيا وأيرلندا وقبرص وكوت ديفوار وتايلاند والسنغال والجابون وزيمبابوي والسودان.



كما يشارك بـ " بُناة مصر" فى نسخته العاشرة العديد من الوفود العربية والإفريقية والإسلامية الممثلة لكبرى منظمات الأعمال منها اتحاد المقاولين العرب، واتحاد مقاولي الدول الإسلامية، والاتحاد الكويتي للمقاولين، واتحاد المقاولين التركي، واتحاد المقاولين العراقى، واتحاد المقاولين بدولة لبنان، وجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق بدولة ليبيا، والمنظمة الوطنية لأرباب العمل والمقاولين بدولة الجزائر.



وتمثل الدورة الحالية لـ" بناة مصر" أول منصة دولية تستهدف تعزيز آليات الشراكة والتحالفات الاستراتيجية في مجالات البنية التحتية المتقدمة والتطوير العقاري والطاقة والصناعات الداعمة لتنمية المدن الساحلية المستدامة وما تتيحه من فرص استثمارية واعدة، مع التركيز على تبادل الخبرات ونقل المعرفة والتقنيات فى المشروعات الساحلية بمختلف أنماطها ، وذلك عبر جلسات وزارية ودولية رفيعة المستوى تستعرض التجارب الملهمة في تنمية المدن الساحلية المصرية التى شهدت تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي تطورات ضخمة على جميع الأصعدة التنموية تعكس ملامح الجمهورية الجديدة، وتشمل الطفرة التنموية التى تنفذها مصر ضمن الاستراتيجية الوطنية لتنمية الساحل الشمالي الغربي، وبشكل خاص تعزيز مكانة مدينة العلمين الجديدة كمقصد عالمي للسياحة والاستثمار.

ويناقش الملتقى عبر جلسات متخصصة أفضل الممارسات العالمية في تطوير المدن الساحلية ورفع كفاءتها واستدامتها بما يتيح تبادل الخبرات والتجارب الرائدة في بناء وتشغيل وإدارة تلك المدن بما يتماشى مع معايير الاستدامة العالمية، ويحقق الاستفادة القصوى من الطبيعة الجغرافية والمقومات السياحية والاقتصادية للمدن الساحلية، كما يطرح الملتقى عبر جلسات مخصصة لكبرى شركات القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الفرص المتاحة للاستثمار والشراكة بين القطاعين العام والخاص.