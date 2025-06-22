شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سعر الدولار اليوم الأحد 22 - 6-2025 فى البنوك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء أمينالأحد، 22 يونيو 2025 02:00 ص
استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري فى البنوك العاملة في السوق المصري، فى التعاملات الصباحية اليوم الاحد 22-6-2025 ،
ويحرص الخليج 365 على نشر سعر الدولار فى البنوك المصرية على مدار اليوم أمام الجنيه المصري لتزويد قرائه بأهم تطورات سعر صرف الدولار.
وجاء سعر الدولار فى البنوك المصرية كالآتى:
وسجل سعر الدولار بالبنك المركزي المصري 50.59 جنيه للشراء و 50.73 جنيه للبيع، وفى البنك الأهلي 50.60 جنيه للشراء و 50.70 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
50.60 جنيه للشراء.
50.70 جنيه للبيع.
50.60 جنيه للشراء.
50.70 جنيه للبيع.
50.61 جنيه للشراء.
50.71 جنيه للبيع.
50.60 جنيه للشراء.
50.70 جنيه للبيع.
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50.60 جنيه للشراء.
50.70 جنيه للبيع.
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