شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا.. 12 شركة مصرية تشارك فى معرض Pack Expo بالمغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الدكتورة سارة إبراهيم، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للطباعة والتغليف والورق، عن مشاركة 12 شركة مصرية في معرض Pack Expo المقرر انطلاقه غدًا الاثنين بمدينة كازابلانكا المغربية ويستمر حتى 26 يونيو، وذلك بالتعاون مع جهاز التمثيل التجاري.

وأوضحت الدكتورة سارة إبراهيم، أن المعرض يمثل فرصة مهمة للترويج لصناعات الطباعة والتغليف المصرية في أسواق شمال أفريقيا، خاصة السوق المغربي الذي يشهد طلبًا متزايدًا على المنتجات ذات الجودة العالية. وأضافت أن المشاركة تأتي ضمن جهود المجلس لدعم التوسع التصديري وفتح أسواق جديدة في القارة الأفريقية.

وأكدت أن صادرات القطاع سجلت نموًا بنسبة 25% خلال أبريل 2025، لتصل إلى نحو 89.2 مليون دولار، وهو ما يعكس ارتفاع تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.