شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار يسجل 50.60 للشراء من البنك الأهلى اليوم الأحد 22 - 6-2025 والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 22 يونيو 2025 12:00 ص

استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري فى البنوك العاملة في السوق المصري، فى التعاملات الصباحية اليوم الأحد 22-6-2025.

ويحرص الخليج 365 على نشر سعر الدولار فى البنوك المصرية على مدار اليوم أمام الجنيه المصري لتزويد قرائه بأهم تطورات سعر صرف الدولار،

وسجل سعر الدولار بالبنك المركزى المصرى 50.59 جنيه للشراء و 50.73 جنيه للبيع، وفى البنك الأهلي 50.60 جنيه للشراء و 50.70 جنيه للبيع.

وجاء سعر الدولار فى البنوك المصرية كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.60 جنيه للشراء.

50.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50.60 جنيه للشراء.

50.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.61 جنيه للشراء.

50.71 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB"

50.60 جنيه للشراء.

50.70 جنيه للبيع.

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سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.60 جنيه للشراء.

50.70 جنيه للبيع.