شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم السبت 21 يونيو 2025 عيار 24 بدون مصنعية بـ 5469 جنيها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرىالسبت، 21 يونيو 2025 10:00 م
يترقب المتعاملون في مصر تطورات أسعار الذهب وسط توجهات المستثمرين نحو الملاذات الآمنة، وننشر آخر تطورات سعر الذهب اليوم السبت في مصر..
اسعار الذهب اليوم
- سعر جرام الذهب عيار 24: 5469 جنيهًا
- سعر جرام الذهب عيار 21: 4785 جنيهًا
- سعر جرام الذهب عيار 18: 4101 جنيهًا
- سعر جرام الذهب عيار 14: 3190 جنيهًا
- سعر الجنيه الذهب اليوم: 38280 جنيهًا
-تراجعت الأسهم الأمريكية بشكل حاد، مسجلة خسائر أسبوعية، بعد أن شنت إسرائيل موجة من الغارات الجوية على إيران، وردت إيران بضرب تل أبيب، مما دفع أسعار الطاقة إلى الارتفاع، وأضاف تعقيداً جديداً في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية.
يُنظر تقليديًا إلى الذهب غير المرتبط بعائد على أنه وسيلة تحوط ضد عدم اليقين الاقتصادي والتضخم.
وتتغير أسعار الذهب في مصر بشكل مستمر على مدار اليوم، ويتذبذب السعر في حدود 15 إلى 20 جنيهًا صعودًا وهبوطًا، وذلك بسبب التطورات المتسارعة للذهب في البورصة العالمية، وعوامل العرض والطلب.
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