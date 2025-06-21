شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم السبت 21 يونيو 2025.. عيار 21 بدون مصنعية بـ4785 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

يواصل سعر الذهب في مصر تفاعله مع تطورات الاقتصاد العالمي، وتلعب أسعار الفائدة والتضخم العالمي دورًا رئيسيًا في تحديد مسار المعدن النفيس محليًا، وننشر آخر تطورات سعر الذهب اليوم السبت في مصر.



أسعار الذهب في مصر اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24: 5469 جنيهًا

سعر جرام الذهب عيار 21: 4785 جنيهًا

سعر جرام الذهب عيار 18: 4101 جنيهًا

سعر جرام الذهب عيار 14: 3190 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب اليوم: 38280 جنيهًا



وتجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة ، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالمياً.

ونفّذت قوات الاحتلال الإسرائيلي ضربات جوية استهدفت منشآت عسكرية داخل إيران، في تصعيد عسكري خطير أعاد المخاوف للأسواق العالمية ودفع المستثمرين نحو الملاذات الآمنة.

وتتغير أسعار الذهب في مصر بشكل مستمر على مدار اليوم، ويتذبذب السعر في حدود 15 إلى 20 جنيهًا صعودًا وهبوطًا، وذلك بسبب التطورات المتسارعة للذهب في البورصة العالمية، وعوامل العرض والطلب.