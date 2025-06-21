شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم السبت 21-6-2025 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - بلغ سعر الدولار السبت 21-6-2025 أمام الجنيه المصري وسجل سعر الدولار اليوم السبت، بالبنك الأهلى 50.60 جنيه للشراء و 50.70 جنيه للبيع فى بنك مصر الى 50.60 جنيه للشراء و 50.70 جنيه للبيع و في بنك القاهرة سجل 50.60 جنيه للشراء 50.70 جنيه البيع و في البنك التجارى الدولى cib سعر إلى 50.60 جنيه للشراء 50.70 جنيه البيع .
و استقر سعر الدولار فى بداية التعاملات اليوم كالآتى:سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
50.60 جنيه للشراء.
50.70 جنيه للبيع.
50.60 جنيه للشراء.
50.70 جنيه للبيع.
50.60 جنيه للشراء.
50.70 جنيه للبيع.
50.60 جنيه للشراء.
50.70 جنيه للبيع.
50.60 جنيه للشراء.
50.70 جنيه للبيع.
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