الاقتصاد

سعر الذهب اليوم السبت 21 يونيو -2025 عيار 18 بدون مصنعية بـ 4101 جنيه

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سعر الذهب اليوم السبت 21 يونيو -2025 عيار 18 بدون مصنعية بـ 4101 جنيه

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القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرى

السبت، 21 يونيو 2025 06:04 م

تتاثرأسعار الذهب في مصر  بتوجهات السوق العالمية، ومنها قرارات البنوك المركزية الكبرى وتحركات الدولار الأمريكي..

 
أسعار الذهب اليوم فى مصر

  • سعر جرام الذهب عيار 24: 5469 جنيهًا
  • سعر جرام الذهب عيار 21: 4785 جنيهًا
  • سعر جرام الذهب عيار 18: 4101 جنيهًا
  • سعر جرام الذهب عيار 14: 3190 جنيهًا
  • سعر الجنيه الذهب اليوم: 38280 جنيهًا


ويأتي  التحول  في الأسواق عقب شن الكيان الصهيوني ضربات جوية استهدفت منشآت نووية داخل إيران، ما أجج المخاوف بشأن تصاعد النزاع في المنطقة، بالتزامن مع تعثر المفاوضات الأمريكية الرامية لوقف الأنشطة النووية الإيرانية. ومع ازدياد التوترات الجيوسياسية، اتجه المستثمرون نحو الذهب كملاذ آمن، متجاهلين أي تطورات على صعيد المفاوضات التجارية.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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