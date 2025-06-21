شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم السبت 21-6-2025 أمام الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل سعر الدولار السبت 21-6-2025 أمام الجنيه المصرى مع العطلة الأسبوعية بالبنوك المصرية، وبلغ الدولار بالبنك المركزي المصري عند 50.47 جنيه للشراء و 50.67 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم السبت، بالبنك الأهلى 50.60 جنيه للشراء و 50.70 جنيه للبيع فى بنك مصر الى 50.60 جنيه للشراء و 50.70 جنيه للبيع و في بنك القاهرة سجل 50.60 جنيه للشراء 50.70 جنيه البيع و في البنك التجارى الدولى cib سعر إلى 50.60 جنيه للشراء 50.70 جنيه البيع .

و استقر سعر الدولار فى بداية التعاملات اليوم كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.60 جنيه للشراء.

50.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50.60 جنيه للشراء.

50.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.60 جنيه للشراء.

50.70 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.60 جنيه للشراء.

50.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.60 جنيه للشراء.

50.70 جنيه للبيع.