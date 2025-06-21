شكرا لقرائتكم خبر عن بمستهل التعاملات المسائية.. سعر الجنيه الاسترلينى أمام الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ـ أسماء أمينالسبت، 21 يونيو 2025 04:00 م
خلال التعاملات المسائية نرصد آخر تحديث في سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصرى فى البنوك العاملة بالسوق المصرى اليوم السبت 21-6-2025.
ويسجل فى البنك المركزي 67.84 جنيه للشراء، و68.07 جنيه للبيع، وسجل فى البنك الأهلى 67.72 جنيه للشراء، و68.18 جنيه للبيع.
وينشر ”الخليج 365”، آخر تحديث لسعر الجنيه الاسترليني فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، ويتم عمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها ،ما يتيح للمستخدمين مقارنة الأسعار بين البنوك المختلفة واختيار أفضل العروض السعرية الخاصة ببيع الجنيه الاسترلينى.
سعر الجنيه الاسترليني فى البنك الأهلى المصرى
وسجل سعر الجنيه الاسترليني فى البنوك كالتالى:
67.72 جنيه للشراء
68.18 جنيه للبيع.
67.72 جنيه للشراء.
68.18 جنيه للبيع
67.73 جنيه للشراء.
68.19 جنيه للبيع.
67.74 جنيه للشراء
68 جنيه للبيع
67.72 جنيه للشراء
68.13 جنيه للبيع
67.79 جنيه للشراء
68.20جنيه للبيع
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