شكرا لقرائتكم خبر عن بمستهل التعاملات المسائية.. سعر الجنيه الاسترلينى أمام الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

خلال التعاملات المسائية نرصد آخر تحديث في سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصرى فى البنوك العاملة بالسوق المصرى اليوم السبت 21-6-2025.

ويسجل فى البنك المركزي 67.84 جنيه للشراء، و68.07 جنيه للبيع، وسجل فى البنك الأهلى 67.72 جنيه للشراء، و68.18 جنيه للبيع.

وينشر ”الخليج 365”، آخر تحديث لسعر الجنيه الاسترليني فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، ويتم عمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها ،ما يتيح للمستخدمين مقارنة الأسعار بين البنوك المختلفة واختيار أفضل العروض السعرية الخاصة ببيع الجنيه الاسترلينى.



وسجل سعر الجنيه الاسترليني فى البنوك كالتالى:

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك الأهلى المصرى

67.72 جنيه للشراء

68.18 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك مصر

67.72 جنيه للشراء.

68.18 جنيه للبيع

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك الإسكندرية

67.73 جنيه للشراء.

68.19 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك التجارى الدولى

67.74 جنيه للشراء

68 جنيه للبيع

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك القاهرة

67.72 جنيه للشراء

68.13 جنيه للبيع

سعر الجنيه الاسترليني فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

67.79 جنيه للشراء

68.20جنيه للبيع



