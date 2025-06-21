شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم السبت 21-6-2025 بمستهل تداولات المساء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ـ رحمة رمضانالسبت، 21 يونيو 2025 04:00 م
خلال التعاملات المسائية اليوم السبت نرصد تحديثا جديدا في سعر الدولار بتعاملات يوم 21-6-2025 أمام الجنيه المصري.
وفقًا لآخر تحديث لدى مواقع البنوك نتيجة العطلة الأسبوعية بالبنوك المصرية، نرصد التطورات حيث تحرك الدولار في البنك المركزي المصري عند 50.47 جنيه للشراء و50.67 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار اليوم السبت، بالبنك الأهلى 50.60 جنيه للشراء و50.70 جنيه للبيع، وفى بنك مصر 50.60 جنيه للشراء و50.70 جنيه للبيع، وفي بنك القاهرة سجل 50.60 جنيه للشراء و50.70 جنيه البيع، وفي البنك التجارى الدولى cib سجل 50.60 جنيه للشراء و50.70 جنيه البيع .
و استقر سعر الدولار فى بداية التعاملات اليوم كالآتى:سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
50.60 جنيه للشراء.
50.70 جنيه للبيع.
50.60 جنيه للشراء.
50.70 جنيه للبيع.
50.60 جنيه للشراء.
50.70 جنيه للبيع.
50.60 جنيه للشراء.
50.70 جنيه للبيع.
50.60 جنيه للشراء.
50.70 جنيه للبيع.
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