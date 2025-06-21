شكرا لقرائتكم خبر عن مصر فى المرتبة 22 من بين 67 دولة بمؤشر أداء تغير المناخ لعام 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحـصاء اليـوم السبت بياناً صحفياً للنشرة السنوية لإحصاءات البيئة عام 2023.

وجاءت مصر في المرتبة 22 ضمن 67 دولة تضمنهم مؤشر أداء تغير المناخ وذلك عام 2024. بينما جاءت في المرتبة 101 ضمن 180دولة تضمنهم مؤشر الإداء البيئي وذلك عن نفس العام، وبلغت نسبة الزيادة في كمية انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في مصر 12% عام 2022 مقارنة بعام 2019 وذلك وفقاً لتقرير الشفافية الأول لمصر (EG-BTR1) الصادر عن "الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة لتغير المناخ UNFCCC" والذي شارك في إعداده الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء.

وكان أعلى متوسط شهري لدرجة الحرارة العظمى في مصر خلال عام 2023 كان 43.9 درجة مئوية وذلك في شهر أغسطس في محطة رصد أسوان بينما كان لدرجة الحرارة الصغرى 30.1 درجة مئـوية وذلك في شهر أغسطس في محطـة رصد شـرم الشيخ كما سجلت

محطة رصد بورسعيد اعلى متوسط شهري للرطوبة النسبية في مصر خلال عام 2023 حيث بلغ 77% وكان ذلك في شهر مايو .

وبلغت نسبة مساحة النـظم الايكولوجية البحرية والساحلية المحمية في مصر 7.3 % من اجمـــالي مسـاحة النظم الايكولوجية البحرية والساحلية وذلك عام 2023، وانخفضت قيمة الخسائر الاقتصادية الناجمة عن السيول والامطار الغزيرة علي مستوي كافة قطاعات الدولة بنسبة انخفاض 56.5% وذلك عام 2023 مقارنة بعام 2020.

و بلغت نسبة السكان الذين يستفيدون من الخدمات الأساسية لمياه الشرب في مصر 99% عن عام 2022 في الوقت الذي بلغ فيه متوسط تلك النسبة 73% علي مستوي العالم لنفس العام ، بينما بلغت نسبة السكان الذين يستفيدون من خدمات الصرف الصحي 67.20% وذلك عام 2022، و ارتفع إجمالي الانفاق الحكومي علي حماية البيئة بنسبة 109% عام 2022/2023 مقارنة بعام 2018/2019.