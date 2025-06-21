الاقتصاد

المركزي الروسي يخفض سعر صرف الروبل أمام العملات الرئيسة

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shimaa mohamed 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

حدد البنك المركزي الروسي اليوم أسعار صرف العملات الرئيسة مقابل الروبل، خلال الفترة من 21 إلى 23 يونيو الجاري، ورفع سعر صرف الدولار بواقع (2) كوبيك، مقارنة بسعر اليوم السابق، ليصل إلى (78.5016) روبلًا.

وفي الوقت ذاته، رفع سعر صرف اليورو الرسمي بمقدار (30) كوبيكًا، ليبلغ (90.1356) روبلًا، ورفع سعر صرف اليوان الصيني بمقدار (4) كوبيكات، ليصل إلى (10.9021) روبلات.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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