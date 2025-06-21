شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال القطرى اليوم السبت 21 -6-2025 فى البنوك الرئيسية والان مع تفاصيل الخبر

يقدم ”الخليج 365” تحديث فوري في سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 21 يونيو 2025، وهذه الأسعار تتيح للعملاء اتخاذ قرارات مستنيرة حول سعر الريال القطري، سواء كانوا يستعدون للقيام بتعاملات مالية أو يرغبون في متابعة التقلبات في أسواق الصرف.



وسجل سعر الريال القطرى اليوم فى بعض البنوك الآتى:

سعر الريال القطرى فى البنك المركزى

13.865 جنيه للشراء.

13.934 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

12.958 جنيه للشراء.

13.924 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك القاهرة

12.958 جنيه للشراء.

13.908 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الأهلى

12.843 جنيه للشراء.

13.91 جنيه للبيع

سعر الريال القطرى فى بنك الأسكندرية

12.95 جنيه للشراء.

13.91 جنيه للبيع