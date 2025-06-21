شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم فى مصر يتراجع من جديد بعد أسبوع سلبى والان مع تفاصيل الخبر

انخفضت أسعار الذهب العالمي خلال تداولات اليوم وذلك بعد تغيرات ملحوظة في الذهب نتيجة اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي وتثبيته لأسعار الفائدة دون تغيير، الأمر الذي دعم مستويات الدولار ليزيد من الضغط السلبي على أسعار الذهب، إلا أن التوترات الجيوسياسية قد عملت على الحد من هبوط أسعار الذهب، في حين هبط الذهب في مصر 25 جنيها.

أسعار الذهب اليوم

- عيار 24 سجل 5457 جنيهًا للجرام

- عيار 21 بلغ 4775 جنيها للجرام

- عيار 18 سجل 4092 جنيهًا للجرام.

- سعر الجنيه الذهب 38200 جنيه.

أبقى البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة ثابتة دون تغيير عند المستوى 4.50% خلال اجتماعه يوم أمس ليوافق بهذا توقعات الأسواق. بينما أظهرت توقعات أعضاء البنك الفيدرالي صورة ركود تضخمي ينتظر الاقتصاد ولكن بشكل معتدل. فقد تراجعت توقعات النمو هذا العام إلى 1.4% من توقعاتهم السابقة عند 1.7%، بينما توقعوا ارتفاع التضخم إلى 3% بعد أن كانت التوقعات السابقة بنسبة 2.7%.