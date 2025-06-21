شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية: إيرادات الضرائب ارتفعت 36% بزيادة 500 مليار جنيه خلال 11 شهراً والان مع تفاصيل الخبر

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الإيرادات الضريبية ارتفعت بنسبة 36% وبزيادة قدرها 500 مليار جنيه خلال 11 شهراً مرت من السنة المالية الحالية 2024- 2025، بسبب التسهيلات الضريبية والتيسيرات الخاصة بالممولين، مشيرا إلى أن فلسفة عمل وزارة المالية والجهات التابعة لها تقوم على أساس الشراكة مع مجتمع الأعمال والممولين، موضحاً أن هناك متابعة دقيقة لمبادرة التسهيلات الضريبية، قائلا "الممول هو أساس نجاح ألفكرة، وأوجه الشكر لكل أنواع الممولين من شركات وأفراد".

وأضاف وزير المالية، خلال مؤتمر صحفى لعرض حصاد مبادرة التسهيلات الضريبية، وتكريم شركاء النجاح من الممولين، أن الأولوية لتوسيع القاعدة الضريبية لخلق مساحة مالية لمبادرات أكثر تحفيزًا للممولين.

وأكد وزير المالية، أن الوزارة تعمل على تخفيف الالتزامات الضريبية وغير الضريبية عن الممولين بتبسيط وتسهيل الإجراءات، لافتًا إلى أن هناك برنامجًا طموحًا وعمليًا لخفض الأعباء غير الضريبية وتوحيد جهات التحصيل.