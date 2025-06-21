شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم السبت 21 يونيو 2025 فى سلطنة عمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار الذهب اليوم بسلطنة عمان، استقرارًا فى الأسعار حيث سجل عيار 24 سعر 41.650 ريال، وسط تداولات نشطة ومتابعة مستمرة من المستثمرين والمتابعين للأسعار العالمية.

سعر الذهب اليوم فى سلطنة عمان

عيار 24 سجل 41.650 ريال

عيار 22 سجل 38.175 ريال

عيار 21 سجل 36.450 ريال

عيار 18 سجل 31.225 ريال

عيار 14 سجل 24.300 ريال

عيار 12 سجل 20.825 ريال

الاونصة1295.250 ريال

الجنيه الذهب291.500 ريال

الأونصة بالدولار3368.70 دولار

ويأتي التحول الحاد في الأسواق عقب شن الكيان الصهيوني ضربات جوية استهدفت منشآت نووية داخل إيران، ما أجج المخاوف بشأن تصاعد النزاع في المنطقة، بالتزامن مع تعثر المفاوضات الأمريكية الرامية لوقف الأنشطة النووية الإيرانية. ومع ازدياد التوترات الجيوسياسية، اتجه المستثمرون نحو الذهب كملاذ آمن، متجاهلين أي تطورات على صعيد المفاوضات التجارية.

وتراجعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية بشكل طفيف، مع انتقال المستثمرين من شهر مايو الإيجابي إلى شهر جديد تسوده حالة من عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية مما يدعم حالة الإقبال على الذهب كملاذ آمن.