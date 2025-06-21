شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم السبت 21 يونيو 2025 فى الكويت.. عيار 24 بـ33.050 دينار والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسعار الذهب اليوم فى الكويت استقرارا فى الأسعار، حيث سجل عيار 24 سعر33.050 دينار، ويترقب المستثمرون في الكويت توجهات أسعار الذهب اليوم، في ظل تأثير التغيرات الاقتصادية العالمية على حركة الأسواق المحلية، ومتأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية.

سعر الذهب اليوم فى الكويت



عيار 24 سجل 33.050 دينار

عيار 22 سجل 30.275 دينار

عيار 21 سجل 28.900 دينار

عيار 18 سجل 24.775 دينار

عيار 14 سجل 19.275 دينار

عيار 12 سجل 16.525 دينار

الاونصة1027.600 دينار

الجنيه الذهب231.275 دينار

الأونصة بالدولار3368.75 دولار

ويأتي التحول الحاد في الأسواق عقب شن الكيان الصهيوني ضربات جوية استهدفت منشآت نووية داخل إيران، ما أجج المخاوف بشأن تصاعد النزاع في المنطقة، بالتزامن مع تعثر المفاوضات الأمريكية الرامية لوقف الأنشطة النووية الإيرانية. ومع ازدياد التوترات الجيوسياسية، اتجه المستثمرون نحو الذهب كملاذ آمن، متجاهلين أي تطورات على صعيد المفاوضات التجارية.

وسجلت طلبات إعانة البطالة الأمريكية ارتفاعًا إلى 240 ألف طلب، ما يعكس ضعفًا في سوق العمل الأمريكي. في نفس السياق، انكمش الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بنسبة 0.2% في الربع الأول، مما زاد من احتمالات التباطؤ الاقتصادي. هذه المستجدات قللت من قوة الدولار مؤقتًا، مما دعم الذهب بشكل جزئي.