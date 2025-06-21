الاقتصاد

لحظة بلحظة.. سعر الدولار اليوم السبت 21-6-2025 أمام الجنيه المصرى

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لحظة بلحظة.. سعر الدولار اليوم السبت 21-6-2025 أمام الجنيه المصرى

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ـ رحمة رمضان

السبت، 21 يونيو 2025 02:00 م

تحديث لحظي في سعر الدولار السبت 21-6-2025 مقابل الجنيه المصري فى منتصف التعاملات، ليسجل الدولار بالبنك المركزي المصري مستويات50.47 جنيه للشراء و50.67 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم السبت، بالبنك الأهلى 50.60 جنيه للشراء و50.70 جنيه للبيع فى بنك مصر 50.60 جنيه للشراء و50.70 جنيه للبيع، وفي بنك القاهرة سجل 50.60 جنيه للشراء و50.70 جنيه البيع، وفي البنك التجارى الدولى cib سجل 50.60 جنيه للشراء و50.70 جنيه البيع.

واستقر سعر الدولار فى بداية التعاملات اليوم كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.60 جنيه للشراء.
50.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50.60 جنيه للشراء.
50.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.60 جنيه للشراء.
50.70 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.60 جنيه للشراء.
50.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.60 جنيه للشراء.
50.70 جنيه للبيع.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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