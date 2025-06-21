شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم السبت 21 يونيو 2025 بمنتصف التداولات والان مع تفاصيل الخبر

خلال منتصف تداولات اليوم، نرصد آخر تطورات سعر اليورو اليوم السبت 21 يونيو 2025 أمام الجنيه في البنك المركزي المصري، وفقا لآخر تعاملات رسمية مسجلة بالبنوك.

وبلغ سعر اليورو في البنك المركزي المصري 58.03 جنيه للشراء، و58.20 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلى المصري 57.92 جنيه للشراء، و58.24 جنيه للبيع، وفي بنك مصر 57.92 جنيه للشراء، و58.24 جنيه للبيع.

وجاء سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

58.03 جنيه للشراء

58.20 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلى المصري

57.92 جنيه للشراء.

58.24 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

57.92 جنيه للشراء.

58.24 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الاسكندرية

57.93 جنيه للشراء.

58.26 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجارى الدولى

57.94 جنيه للشراء.

58.25 جنيه للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبى الاسلامى

57.97 جنيه للشراء.

58.30 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك البركة

57.92 جنيه للشراء.

58.24 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

57.94 جنيه للشراء.

58.26 جنيه للبيع.