شكرا لقرائتكم خبر عن "الرياض مصر" تشارك في ملتقى مطوري مصر بحضور مساعد وزير الإسكان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت شركة الرياض مصر للتطوير العقاري في فعاليات ملتقى مطوري مصر الأول، بحضور مساعد وزير الإسكان، الدكتور عبد الخالق إبراهيم، ورعاية وزارتي الإسكان والمرافق والشباب والرياضة، وجمعية المطورين العقاريين، وبحضور مجموعة من كبار المطورين العقاريين، وممثلي الجهات الحكومية والخاصة المعنية بالقطاع.

وشهد الملتقى مناقشات موسعة حول مستقبل التطوير العمراني في مصر، والتحديات والفرص المتاحة بالسوق العقاري، وفرص التعاون بين الجهات المشاركة لتعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص.

وفي ختام الفعاليات، تم تكريم رئيس مجلس إدارة شركة الرياض مصر محمد جامع، إلى جانب عدد من قيادات الشركات العقارية، تقديرًا لدورهم في دعم وتطوير القطاع العقاري، والمساهمة الفعالة في تنفيذ مشروعات عمرانية تتماشى مع رؤية الدولة وخططها في التوسع العمراني المتكامل.

وفي تصريح له عقب التكريم، أعرب رئيس مجلس إدارة شركة الرياض مصر، عن سعادته بهذا التقدير، مؤكدًا أن التكريم يُمثل دافعًا قويًا للشركة لمواصلة دورها في خدمة السوق العقاري المصري.

وقال محمد جامع: "نشعر بالفخر بهذا التكريم، الذي نعتبره تتويجًا لمسيرة وجهود جماعية بذلتها شركتنا في سبيل تقديم مشروعات عقارية تضيف قيمة حقيقية للسوق، وتخدم احتياجات المواطن المصري.. نؤمن أن الشراكة مع الدولة في خططها للتنمية العمرانية المستدامة هي الطريق الأمثل لضمان مستقبل أفضل لهذا القطاع الحيوي".

وأضاف جامع: "ملتقى مطوري مصر خطوة مهمة نحو فتح حوار جاد وبنّاء بين المطورين العقاريين والحكومة، ونحن في الرياض مصر نؤمن بأهمية هذا النوع من التفاعل في مواجهة التحديات، وصياغة حلول واقعية تدفع عجلة الاستثمار والتنمية في مصر".

وأكدت شركة الرياض مصر أن مشاركتها في الملتقى تأتي في إطار استراتيجيتها القائمة على الانفتاح والتواصل المستمر مع صناع القرار والمعنيين بالشأن العقاري، والتزامها بتقديم نموذج تطويري متكامل يتماشى مع المعايير الحديثة للتنمية العمرانية.



ملتقى مطوري مصر بحضور مساعد وزير الإسكان (2)



ملتقى مطوري مصر بحضور مساعد وزير الإسكان (3)



ملتقى مطوري مصر بحضور مساعد وزير الإسكان (4)