شكرا لقرائتكم خبر عن مصلحة الضرائب: مبادئ الشراكة والثقة حققت نجاحات كبيرة لمبادرة التسهيلات الضريبية والان مع تفاصيل الخبر

قالت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، أنه سيتم إصدار الدليل الإلكترونى المتكامل والمستندات المطلوبة للفحص الضريبى، بالإضافة إلى كافة التفاصيل المتعلقة بالإعفاءات الضريبية، والأدلة الإرشادية للممولين، وتعزيز مبدأ التواصل بين المصلحة وكافة الأطراف المعنية بالمنظومة الضريبية بما يحقق مكاسب اقتصادية مهمة للمواطن والدولة.

وأضافت رئيس مصلحة الضرائب، خلال مؤتمر صحفى لعرض حصاد مبادرة التسهيلات الضريبية، وتكريم شركاء النجاح من الممولين، أنه تم تدريب الآلاف من العاملين والأطراف المعنية بالمنظومة الضريبية، بالإضافة إلى عقد عشرات الجلسات للحوار المجتمعى واللقاءات الإعلامية بشأن التسهيلات الضريبية، مؤكدة أن العلاقة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال والممولين تقوم على مبدأ الشراكة والشفافية والثقة وهو ما ساهم فى تحقيق أهداف مبادرة التسهيلات الضريبية بنتائج إيجابية للغاية.