شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية يكرم عددا من الشخصيات الداعمة للمنظومة الضريبية والان مع تفاصيل الخبر

كرم أحمد كجوك، وزير المالية، ورشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، العديد من الشخصيات الداعمة للمنظومة الضريبية والفكر الضريبي المتطور ممن دفعت إسهاماتهم ودعمهم جهود الدولة لتطوير المنظومة الضريبية ودعم مفاهيم التحول الرقمي وترسيخ مبدأ الشراكة والثقة والشفافية.

وتم تكريم بعض النماذج من الممولين من الفئات المختلفة من محاسبين– فنانين- إعلاميين – محامين- أطباء – مهندسين وشركات.

وأكدت مصلحة الضرائب أن الدعم الذي لاقته حزمة التسهيلات الضريبية دفع المصلحة لإطلاق فاعلية "شكراً" إيماناً بدور المجتمع الضريبي في دفع الخطط والإستراتيجيات الحكومية لتكون القاعدة التي نبني عليها لتقديم مزيدًا من الحزم الداعمة والميسرة على شركائنا من مجتمع الأعمال، واللازمة لتوسع ونمو مشروعاتهم، بما يسهم في تحقيق المستهدفات التنموية للدولة المصرية، وتلبية تطلعات المواطن في اقتصاد أكثر ازدهارًا.

وقالت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، أنه سيتم إصدار الدليل الإلكترونى المتكامل والمستندات المطلوبة للفحص الضريبى، بالإضافة إلى كافة التفاصيل المتعلقة بالإعفاءات الضريبية، والأدلة الإرشادية للممولين، وتعزيز مبدأ التواصل بين المصلحة وكافة الأطراف المعنية بالمنظومة الضريبية بما يحقق مكاسب اقتصادية مهمة للمواطن والدولة.

وأضافت رئيس مصلحة الضرائب، خلال مؤتمر صحفى لعرض حصاد مبادرة التسهيلات الضريبية، وتكريم شركاء النجاح من الممولين، أنه تم تدريب الآلاف من العاملين والأطراف المعنية بالمنظومة الضريبية، بالإضافة إلى عقد عشرات الجلسات للحوار المجتمعى واللقاءات الإعلامية بشأن التسهيلات الضريبية، مؤكدة أن العلاقة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال والممولين تقوم على مبدأ الشراكة والشفافية والثقة وهو ما ساهم فى تحقيق أهداف مبادرة التسهيلات الضريبية بنتائج إيجابية للغاية.