شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية: حزمة تسهيلات جمركية جديدة سيتم اعتمادها خلال أسابيع والان مع تفاصيل الخبر

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن 110 آلاف ملف ضريبى خاص بتسويات ضريبية تعد أبرز نتائج التسهيلات الضريبية الجديدة وهو رقم مهم يؤكد نجاح المبادرة فى حزمتها الأولى.

وأضاف وزير المالية، خلال مؤتمر صحفى لعرض حصاد مبادرة التسهيلات الضريبية، وتكريم شركاء النجاح من الممولين، أن هناك حزمة تسهيلات جمركية جديدة سيتم اعتمادها خلال أسابيع، مضيفاً أن 450 ألف إقرار ضريبى معدل، و53 طلبا للمحاسبة بالآلية الجديدة، من أبرز نتائج التسهيلات الضريبية بما يدعم مبدأ الشراكة والشفافية والثقة.

وأكد وزير المالية، أن الوزارة تعمل على تخفيف الالتزامات الضريبية وغير الضريبية عن الممولين بتبسيط وتسهيل الإجراءات، لافتًا إلى أن هناك برنامجًا طموحًا وعمليًا لخفض الأعباء غير الضريبية وتوحيد جهات التحصيل.