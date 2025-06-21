شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث سعر الدولار اليوم السبت 21-6-2025 مقابل الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

ننشر آخر تحديث في سعر الدولار السبت 21-6-2025 أمام الجنيه المصري فى منتصف التعاملات، وفقا لآخر تحديث الخميس الماضي نتيجة العطلة الأسبوعية بالبنوك المصرية، وسجل الدولار بالبنك المركزي المصري 50.47 جنيه للشراء و50.67 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم السبت، بالبنك الأهلى 50.60 جنيه للشراء و50.70 جنيه للبيع، وفى بنك مصر 50.60 جنيه للشراء و50.70 جنيه للبيع، وفي بنك القاهرة سجل 50.60 جنيه للشراء و50.70 جنيه البيع، وفي البنك التجارى الدولى cib سجل 50.60 جنيه للشراء و50.70 جنيه البيع .

واستقر سعر الدولار فى بداية التعاملات اليوم كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.60 جنيه للشراء.

50.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50.60 جنيه للشراء.

50.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.60 جنيه للشراء.

50.70 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.60 جنيه للشراء.

50.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.60 جنيه للشراء.

50.70 جنيه للبيع.